Насекомые помогут бороться с непереносимостью глютена

Учёные из МГУ обнаружили, что насекомые-вредители могут помочь в борьбе с целиакией — непереносимостью глютена.

Целиакия — это хроническое наследственное заболевание. Она характеризуется неспособностью большинства ферментов полностью расщеплять глютен. Болезнь встречается у 1-2% населения Земли. Лекарства от неё не существует. Больным приходится соблюдать строгую диету. Поэтому учёные хотят найти во внешней среде ферменты, способные расщеплять злаковые белки.

Такие они обнаружили среди пищеварительных ферментов насекомых-вредителей зерновых запасов. Теперь учёным предстоят серьёзные клинические испытания. «В наших дальнейших исследованиях по этой тематике мы надеемся создать реальный препарат для энзимотерапии целиакии на основе обнаруженных и изученных пищеварительных ферментов насекомых-вредителей», — добавили исследователи. Они считают, что такая терапия будет эффективной.