В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 73.36EUR 77.47
Войти в почту
35 минут назад

Насекомые помогут бороться с непереносимостью глютена

Ferra.ruиещё 1

Учёные из МГУ обнаружили, что насекомые-вредители могут помочь в борьбе с целиакией — непереносимостью глютена.

Насекомые помогут бороться с непереносимостью глютена
Фото: ShutterstockShutterstock

Целиакия — это хроническое наследственное заболевание. Она характеризуется неспособностью большинства ферментов полностью расщеплять глютен. Болезнь встречается у 1-2% населения Земли. Лекарства от неё не существует. Больным приходится соблюдать строгую диету. Поэтому учёные хотят найти во внешней среде ферменты, способные расщеплять злаковые белки.

Такие они обнаружили среди пищеварительных ферментов насекомых-вредителей зерновых запасов. Теперь учёным предстоят серьёзные клинические испытания. «В наших дальнейших исследованиях по этой тематике мы надеемся создать реальный препарат для энзимотерапии целиакии на основе обнаруженных и изученных пищеварительных ферментов насекомых-вредителей», — добавили исследователи. Они считают, что такая терапия будет эффективной.

Наука и техника,МГУ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители