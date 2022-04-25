Чай из оливковых листьев способен защитить от рака

Полезно для здоровья не только оливковое масло, но и чай. Заваривают его из высушенных листьев этого дерева. Как показывают исследования, у листьев оливы много уникальных свойств.

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Оливковое дерево может спасти от множества болезней. Например, благодаря олеуропеину, который эффективно борется с различными вирусами.

Вообще у листьев оливы есть немало полезных свойств. Причём из этих листьев (засушенных) можно также делать чай.

Вот некоторые из таких свойств:

Воздействуют на организм как антибиотик.

Защищают от опухолей.

Укрепляют иммунитет.

Восстанавливают печень.

Уничтожают микробы и помогают быстрее поправиться.

Защищают от гепатита В, онкологических заболеваний, болезней сердца. Помогают в работе дыхательной системы.

Защищают от болезней Альцгеймера, Паркинсона.

Препятствуют накоплению жиров в крови и бляшек в сосудах. Защищают клетки от генетических повреждений.

Происходит это за счёт антиоксидантов, которые входят в состав оливковых листьев. Помогают при сахарном диабете. Защищают от UVB-лучей. Такие лучи могут вызвать ожоги, способствуют раннему старению и развитию рака кожи. Улучшают кровоток, защищают от образования тромбов. Предотвращают инфаркт, улучшают кровообращение.

Отказаться от чая из листьев оливы нужно некоторым категориям людей. Это люди, страдающие хроническими заболеваниями, а также беременные и кормящие женщины. Диабетики перед употреблением этого напитка должны проконсультироваться с врачом. Также с осторожностью должны относиться к такому чаю те, у кого пониженное давление и сахар в крови, так как он ещё больше снижает эти показатели.