Названа общая сумма штрафов к Google по искам Роскомнадзора

Американскую компанию Google оштрафовали на общую сумму в размере семи миллиардов рублей за неудаление запрещенного в России контента на принадлежащей ей платформе YouTube, сообщил замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин. Его слова передает ТАСС.
«В общей сложности за неудаление запрещенного контента на видеохостинг YouTube судом по искам Роскомнадзора наложены штрафы, размер которых уже превышает семь миллиардов рублей», — сообщил замруководителя Роскомнадзора в ходе XI Форума безопасного интернета.