В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
10 минут назад

«Ъ»: российский смартфон AYYA T1 почти не покупают даже в условиях глобального дефицита

FBM.ruиещё 1

Российский смартфон «Ростеха» AYYA не стал популярным на глобальном рынке даже на фоне резкого сокращения поставок иностранных моделей, пишет «Коммерсантъ». Согласно сведениям «Связного», за первый квартал было реализовано всего 370 экземпляров AYYA T1.

Российские смартфоны почти не покупают даже в условиях дефицита
Фото: Пресс-служба "М.Видео-Эльдорадо"Пресс-служба "М.Видео-Эльдорадо"

В государственной корпорации заявляют, что распродали всю первую партию и планируют развивать проект, переводя его на отечественную операционную систему и процессор. Однако в нынешних реалиях сделать это довольно непросто, предупреждают специалисты. Есть сомнения в том, что российские смартфоны смогут действительно заменить массовые бренды.

AYYA T1 вышел на рынок в октябре прошлого года. Он функционирует на базе чипсета MediaTek Helio P70 и операционной системы Android 11. Разработчики позиционировали модель как средство для конфиденциального общения, которое исключает сбор личных данных.

«Новые поставки будут уже на российской операционной системе “Аврора”, основным направлением развития станет расширение линейки наряду с внедрением отечественной компонентной базы», — рассказали источнику в «Ростехе».

Наука и техника,Коммерсант,Ростех,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители