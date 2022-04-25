Российские смартфоны почти не покупают даже в условиях дефицита

Российский смартфон «Ростеха» AYYA не стал популярным на глобальном рынке даже на фоне резкого сокращения поставок иностранных моделей, пишет «Коммерсантъ». Согласно сведениям «Связного», за первый квартал было реализовано всего 370 экземпляров AYYA T1.

Фото: Пресс-служба "М.Видео-Эльдорадо" Пресс-служба "М.Видео-Эльдорадо"

В государственной корпорации заявляют, что распродали всю первую партию и планируют развивать проект, переводя его на отечественную операционную систему и процессор. Однако в нынешних реалиях сделать это довольно непросто, предупреждают специалисты. Есть сомнения в том, что российские смартфоны смогут действительно заменить массовые бренды.

AYYA T1 вышел на рынок в октябре прошлого года. Он функционирует на базе чипсета MediaTek Helio P70 и операционной системы Android 11. Разработчики позиционировали модель как средство для конфиденциального общения, которое исключает сбор личных данных.