В России создадут "Аэрокосмическую инновационную долину"

Аэрокосмическая инновационная долина будет создана в Рязанской области, там планируется вести разработку передовых технологий, материалов и новых видов продукции. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба правительства РФ.
"Аэрокосмические, биомедицинские и информационные технологии, а также электроника и радиотехника станут основными сферами деятельности инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Аэрокосмическая инновационная долина", - говорится в сообщении. - Постановление о его создании подписал председатель правительства Михаил Мишустин".
Отмечается, что инициаторами образования центра стали Московский авиационный институт и правительство Рязанской области.
"Компании - резиденты ИНТЦ займутся разработкой передовых технологий, уникальных материалов и новых видов продукции", - указали в кабмине.