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1 час назад

В России создадут "Аэрокосмическую инновационную долину"

ТАСС

Аэрокосмическая инновационная долина будет создана в Рязанской области, там планируется вести разработку передовых технологий, материалов и новых видов продукции. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба правительства РФ.

В России создадут «Аэрокосмическую инновационную долину»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Аэрокосмические, биомедицинские и информационные технологии, а также электроника и радиотехника станут основными сферами деятельности инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Аэрокосмическая инновационная долина", - говорится в сообщении. - Постановление о его создании подписал председатель правительства Михаил Мишустин".

Отмечается, что инициаторами образования центра стали Московский авиационный институт и правительство Рязанской области.

"Компании - резиденты ИНТЦ займутся разработкой передовых технологий, уникальных материалов и новых видов продукции", - указали в кабмине.

Наука и техника,Михаил Мишустин,МАИ,Правительство РФ,
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