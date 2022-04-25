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1 час назад

Обнаружена новая экзопланета недалеко от Земли

Lenta.ru

Астрономы из Университета Южного Квинсленда в Австралии обнаружили новую планету HD 83443 b, вращающуюся вокруг звезды HD 83443. Выводы наблюдений опубликованы в препринтах в репозитории arXiv.

Обнаружена новая экзопланета недалеко от Земли
Фото: ТАССТАСС

Найденная планета обладает массой примерно в 1,5 Юпитера, она вращается по необычной эксцентричной орбите вокруг своей звезды-хозяина, проходя оборот за 22 года. Располагается HD 83443 на расстоянии 133 световых лет от Земли, в будущем, предполагают специалисты, она даже может стать целью космических миссий.

Зафиксировать новую планету удалось благодаря данным с четырех приборов: спектрографа Университетского колледжа Лондона на англо-австралийском телескопе (AAT), Эшелле-спектрометра высокого разрешения (HIRES) на телескопе Кека, высокоточного радиального скоростного планетоискателя (HARPS), а также с помощью массива телескопов MINERVA-Australis.

На данный момент ученые подчеркивают необходимость дальнейшего изучения этой системы, чтобы получше исследовать свойство обнаруженной экзопланеты.

В апреле 2022 года международная команда астрономов обнаружила самую молодую экзопланету из всех наблюдаемых на сегодняшний день. Ученые предположили, что формирование планет может происходить не так, как считалось ранее.

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