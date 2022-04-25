VK и Яндекс столкнулись с непредвиденными проблемами

В сети появилась информация о письме, которое VK направила Минцифры. В нём крупнейшая в России соцсеть просит ведомство помочь в закупке «десятков тысяч серверов».

Фото: ferra.ru ferra.ru

По данным источников, близких к компании, она не может закупить необходимое ей количество вычислительной техники. Причём речь идёт не только о той, которая нужна для масштабирования IT-инфраструктуры, но даже о необходимой для обеспечения текущей работы сервисов.