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1 час назад

VK и Яндекс столкнулись с невозможностью закупиться новыми серверами

Ferra.ru

В сети появилась информация о письме, которое VK направила Минцифры. В нём крупнейшая в России соцсеть просит ведомство помочь в закупке «десятков тысяч серверов».

VK и Яндекс столкнулись с непредвиденными проблемами
Фото: ferra.ruferra.ru

По данным источников, близких к компании, она не может закупить необходимое ей количество вычислительной техники. Причём речь идёт не только о той, которая нужна для масштабирования IT-инфраструктуры, но даже о необходимой для обеспечения текущей работы сервисов.

Сообщается, что кроме VK с подобной проблемой столкнулись и в Яндексе. При этом в Минпромторге «не видят причин для нагнетания обстановки». В ведомстве заявляют, что прямо сейчас компании продолжают работают в штатном режиме и проблем с наличием продукции на складе не выявлено.

Наука и техника,Минпромторг,
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