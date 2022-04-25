Бурку с встроенными солнечными батареями сняли на видео в Дагестане

Изобретатели из Дагестана встроили солнечные панели в традиционный наряд - в бурку. Видео публикует telegram-канал «Mash Gor».

Инженер Гаджи Магомедов рассказал о том, какие задачи выполняет изобретение и для кого оно предназначено.

«Чабаны, которые проводят в горах недели, а иногда и месяцы нуждаются в дополнительном источнике энергии. Особенно бывает нехватка электроэнергии для зарядки телефонов. Таким образом мы решаем их эту проблему простой интеграцией солнечной панели гибкой в бурку»,- поделился Гаджи Магомедов.