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11 минут назад

Застрявшие в космосе туристы наконец-то возвращаются на Землю

РИА "ФедералПресс"

МОСКВА, 25 апреля, ФедералПресс. Корабль SpaceX успешно отстыковался от Международной космической станции. К 20:06 мск экипаж из четырех первых космических туристов вернется на Землю. Об этом сообщила компания на официальном сайте.

Застрявшие в космосе туристы наконец-то возвращаются на Землю
Фото: NASANASA

«Dragon совершит несколько маневров по снижению орбиты, прежде чем приземлится у побережья Флориды 16 часов спустя, примерно в 13:06 по восточному времени», – сказано в сообщении.

Прибытие экипажа на Землю откладывали на неделю, они должны были покинуть Международную космическую станцию еще 19 апреля, но дату поменяли из-за плохой погоды.

Туристы отправились в космос 9 апреля – это первое путешествие людей, организованное компанией SpaceX. На борту корабля находятся экс-астронавт NASA Майкл Лопес-Алегрия, бизнесмены Ларри Коннор и Итан Стиббе, инвестор Марк Пати, сообщает «Российская газета».

Ранее мы сообщали, что туристы заплатили по 55 млн долларов, чтобы оказаться в числе первых, кто побывает в коммерческой космической поездке. В ней они выполняли исследовательские и образовательные миссии.

Наука и техника,SpaceX,NASA,
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