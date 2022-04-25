Застрявшие в космосе туристы наконец-то возвращаются на Землю

МОСКВА, 25 апреля, ФедералПресс. Корабль SpaceX успешно отстыковался от Международной космической станции. К 20:06 мск экипаж из четырех первых космических туристов вернется на Землю. Об этом сообщила компания на официальном сайте.

Фото: NASA NASA

«Dragon совершит несколько маневров по снижению орбиты, прежде чем приземлится у побережья Флориды 16 часов спустя, примерно в 13:06 по восточному времени», – сказано в сообщении.

Прибытие экипажа на Землю откладывали на неделю, они должны были покинуть Международную космическую станцию еще 19 апреля, но дату поменяли из-за плохой погоды.

Туристы отправились в космос 9 апреля – это первое путешествие людей, организованное компанией SpaceX. На борту корабля находятся экс-астронавт NASA Майкл Лопес-Алегрия, бизнесмены Ларри Коннор и Итан Стиббе, инвестор Марк Пати, сообщает «Российская газета».