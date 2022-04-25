Какие приложения для видеозвонков следят за пользователями

Группа исследователей из Висконсинского и Чикагского университетов выяснили, что целый ряд популярных приложений для видеоконференций прослушивают своих пользователей.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

При этом американские специалисты выяснили, что это происходит даже в том случае, если микрофон отключён.

В список приложений-шпионов вошли Zoom, Skype, Google Meet, Discord и т.д. По данным учёных, выключенный микрофон не особо спасает ситуацию — он лишь приглушает звук, в то время как запись всё равно продолжается в эти моменты.