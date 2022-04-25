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59 минут назад

Zoom, Discord, Skype: какие приложения для видеозвонков следят за пользователями

Ferra.ru

Группа исследователей из Висконсинского и Чикагского университетов выяснили, что целый ряд популярных приложений для видеоконференций прослушивают своих пользователей.

Какие приложения для видеозвонков следят за пользователями
Фото: Ferra.ruFerra.ru

При этом американские специалисты выяснили, что это происходит даже в том случае, если микрофон отключён.

В список приложений-шпионов вошли Zoom, Skype, Google Meet, Discord и т.д. По данным учёных, выключенный микрофон не особо спасает ситуацию — он лишь приглушает звук, в то время как запись всё равно продолжается в эти моменты.

Всё те же исследователи выяснили, что с помощью нейросетей и фонового звука IT-компании могут с точностью до 82% определить, чем занимается человек: едет ли он за рулем автомобиля или обедает.

Наука и техника,Google,
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