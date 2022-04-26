В Telegram может появиться единая новостная лента

В мессенджер Telegram возможно будет добавлена новостная лента, сообщает канал Telegram Info.
В ней будут собраны сообщения из всех новостных каналов, на которые подписался пользователь. Нововведение замечено в коде мессенджера для iOS, опубликованном на GitHub.
Отмечается, что функция будет доступна пользователям в скором обновлении приложения. Пока неизвестно, будет ли аналогичная функция доступна в версиях мессенджера для ПК и Android.
Ранее стало известно, что наиболее популярными социальными сетями у жителей России являются Telegram, «ВКонтакте» и YouTube.