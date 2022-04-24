Пользователей WhatsApp предупредили о новом виде мошенничества

Мошенники подделывают аккаунты службы поддержки WhatsApp с тем, чтобы обманом получать от пользователей личную информацию. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на портал WABetaInfo.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Жулики создают «официальные аккаунты» в WhatsApp, а затем начинают переписку с пользователями от лица поддержки мессенджера. Они стараются получить данные банковских карт под различными предлогами, а также требуют назвать одноразовые 6-значные коды авторизации.

Специалисты портала предупреждают, что официальные сотрудники никогда не требуют подобные данные. В случае получения таких «запросов», следует немедленно заблокировать автора сообщений, а затем отправить на него жалобу в техподдержку.