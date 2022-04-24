В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
23 минуты назад

Пользователей WhatsApp предупредили о новом виде мошенничества

Елена Прошина

Мошенники подделывают аккаунты службы поддержки WhatsApp с тем, чтобы обманом получать от пользователей личную информацию. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на портал WABetaInfo.

Пользователей WhatsApp предупредили о новом виде мошенничества
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Жулики создают «официальные аккаунты» в WhatsApp, а затем начинают переписку с пользователями от лица поддержки мессенджера. Они стараются получить данные банковских карт под различными предлогами, а также требуют назвать одноразовые 6-значные коды авторизации.

Специалисты портала предупреждают, что официальные сотрудники никогда не требуют подобные данные. В случае получения таких «запросов», следует немедленно заблокировать автора сообщений, а затем отправить на него жалобу в техподдержку.

Отмечается, что важно обращать внимание на оформление аккаунта. Знак верификации (зеленый кружок) ставится только с правой стороны от ника пользователя. Мошенники не могут получить такую метку, поэтому они размещают кружок на своих аватарках.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители