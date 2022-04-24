Космические туристы вновь задержатся на МКС из-за плохой погоды

"Отстыковка астронавтов миссии Ax-1 от Международной космической станции отложена не ранее, чем до воскресенья, 24 апреля в связи с плохими погодными условиями на посадочных площадках SpaceX", - указано в сообщении пресс-службы компании.

Ранее популяризатор космонавтики, создатель сообщества "Открытый космос" Виталий Егоров объяснил перенос возврата туристов с МКС трудностями посадки на море. Среди членов экипажа Ax-1 есть лишь один профессиональный астронавт, командир корабля Майкл Лопес-Алегриа, ранее летавший на "шаттлах".

Оставшиеся три члена экипажа, Ларри Коннор, Марк Пати и Эйтан Стиббе, никогда не летали в космос и формально считаются туристами, но в действительности выполнили на станции множество экспериментов в интересах Axiom Space и нескольких научных заведений.