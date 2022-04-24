С YouTube ушли 20% активных блогеров из России

После начала специальной военной операции на Украине видеохостинг YouTube потерял в России 21% активных русскоязычных авторов. Также произошел отток блогеров из Instagram (эта соцсеть запрещена в РФ как экстремистская) и TikTok. Исследование приводит Brand Analytics за время с 24 февраля по 20 апреля, сообщает РИА Новости.
Речь идет об активных пользователях — тех, кто публиковал хотя бы одно сообщение, сторис, комментарий или репост. Наибольшую долю авторов за указанный период потерял TikTok — 87% авторов.
Эксперты связывают такие цифры с запретами публикаций на платформах, а также с невозможностью заработка для блогеров.