С YouTube ушли 20% активных блогеров из России

После начала специальной военной операции на Украине видеохостинг YouTube потерял в России 21% активных русскоязычных авторов. Также произошел отток блогеров из Instagram (эта соцсеть запрещена в РФ как экстремистская) и TikTok. Исследование приводит Brand Analytics за время с 24 февраля по 20 апреля, сообщает РИА Новости.