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1 час назад

С YouTube ушли 20% активных блогеров из России

BFM.RU

После начала специальной военной операции на Украине видеохостинг YouTube потерял в России 21% активных русскоязычных авторов. Также произошел отток блогеров из Instagram (эта соцсеть запрещена в РФ как экстремистская) и TikTok. Исследование приводит Brand Analytics за время с 24 февраля по 20 апреля, сообщает РИА Новости.

С YouTube ушли 20% активных блогеров из России
Фото: ReutersReuters

Речь идет об активных пользователях — тех, кто публиковал хотя бы одно сообщение, сторис, комментарий или репост. Наибольшую долю авторов за указанный период потерял TikTok — 87% авторов.

Эксперты связывают такие цифры с запретами публикаций на платформах, а также с невозможностью заработка для блогеров.

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