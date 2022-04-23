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8 часов назад

Рогозин: Третья мировая война может начаться из-за применения противоспутникового оружия

Российская Газетаиещё 13

Третья мировая война может начаться из-за применения противоспутникового оружия по аппарату какой-либо страны. Такое мнение выразил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу "Россия 24".

Рогозин: Третья мировая война может начаться из-за применения противоспутникового оружия
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Он подчеркнул, что разрушение чужого космического аппарата - это третья мировая война, "casus belli однозначно совершенно".

Также он призвал не верить американцам, которые предлагают установить мораторий на проведение испытаний противоспутникового оружия. По словам Рогозина, Вашингтон уже завершил все испытания и принял такие системы на вооружение, а теперь изображает "голубя мира".

Наука и техника,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,
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