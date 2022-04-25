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1 час назад

Раскрыты новые подробности об iPhone 14

Газета.Ruиещё 3

Показатели продаж iPhone подтолкнули Apple к переосмыслению линейки смартфонов, сообщает Bloomberg. По словам журналиста Марка Гурмана, компания откажется от выпуска iPhone mini в пользу iPhone 14 Max.

Раскрыты новые подробности об iPhone 14
Фото: AppleApple

В линейку iPhone 14 войдут четыре модели — 6,1-дюймовый iPhone 14, 6,7-дюймовый iPhone 14 Max, Pro и Pro Max с 6,1 и 6,7-дюймовыми дисплеями соответственно. Таким образом, впервые нефлагманская модель iPhone получит 6,7-дюймовый экран. Гурман считает, что iPhone 14 Max станет популярным, так как пользователи смогут купить большой смартфон от Apple на $200 (около 14,7 тыс. руб.) дешевле iPhone 14 Pro Max.

Сообщается, что отличительной чертой Pro-моделей станет основная 48-мегапиксельная камера, в то время как iPhone 14 и 14 Max будут оснащены камерой на 12 Мп. Также старшие модели будут работать на базе нового чипсета Apple A16, в то время как стандартные модели предположительно получат прошлогодний A15. Помимо желания выделить флагманские модели этому решению также способствовала нехватка чипов.

Гурман напомнил, что Apple добавит в новые iPhone поддержку спутниковой связи, которая позволит пользователям отправлять сообщения при чрезвычайных ситуациях вне зоны действия сотовой связи.

Наука и техника,Гаджеты,Марк Гурман,Apple,
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