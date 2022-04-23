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1 час назад

Человечество на Земле сможет использовать всю энергию Солнца в 2371 году

FBM.ru

Существует несколько подходов к измерению уровня развития человеческой цивилизации: численность населения, взлет и падение империй, технологии наблюдения за звездами. Советский радиоинженер Николай Кардашев в 1960-х годах предложил свою шкалу, основанную на количестве энергии, которую цивилизация может использовать для своих нужд. Группа ученых из Лаборатории реактивного движения НАСА рассчитала, когда мы станем планетарной цивилизацией – примерно через 350 лет. Статья об этом опубликована в Science Alert.

Человечество сможет использовать всю энергию Солнца в 2371 году
Фото: FBM.ruFBM.ru

Согласно шкале Кардашева, существует три уровня техногенного развития: цивилизация первого типа использует все энергетические ресурсы своей планеты, вторая может черпать энергию от звезд, а третья – из своей галактики. Эту идею развил астрофизик Карл Саган, который дополнил энергетическую классификацию информационной.

Международная группа исследователей считает, что к 2371 году человечество сможет использовать все энергетические ресурсы Земли.

Отмечается, что на данном этапе развития человечество не дотягивает до цивилизации первого типа. В среднем Земля достигает примерно 10 к 16-й мощности Солнца, а мы используем примерно 10 к 13-й мощности, то есть пока наш уровень составляет около 0,73.

В новом исследовании ученые сосредоточились на трех основных видах энергии: ископаемом топливе, ядерной и возобновляемой энергии. И рассчитали их потенциальный рост.

Специалисты скорректировали подход, сделав его более гибким, проанализировав ограничения каждого вида энергии и сопоставив их с рисками изменения климата и уровнями загрязнения, установленными Рамочной конвенцией ООН об изменении климата и Международным энергетическим агентством.

Выяснилось, что даже с реалистичными ограничениями человечество способно стать цивилизацией первого типа в 2371 году.

Наука и техника,Николай Кардашев,Карл Саган,Международное энергетическое агентство,NASA,ООН,
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