Ученые обнаружили новый вид глубоководных медуз

Американские специалисты Исследовательского института Океанариума залива Монтерей зафиксировали новый вид глубоководных медуз Atolla reynoldsi, который назвали в честь одного из давних сотрудников института — Джеффа Рейнольдса. Результаты наблюдений были опубликованы в журнале Animals.

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Морское животное заметили в Тихом океане, в калифорнийском заливе Монтерей, хотя других представителей рода Atolla можно обнаружить практически во всех глубинных водах планеты. Получившие название A. reynoldsi обладают достаточно крупным размером по сравнению с другими сородичами: самая большая медуза достигала 13 сантиметров.

У найденного животного выделяется одна характерная черта Atolla — гипертрофированное длинное щупальце, которое может вытягиваться в длину, становясь в шесть раз больше диаметра зонтика медузы. Кроме того, у нового вида присутствуют и другие отличительные особенности рода: бородавчатые выросты и гребни.