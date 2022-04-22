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38 минут назад

Зафиксирован новый вид глубоководных медуз

Lenta.ru

Американские специалисты Исследовательского института Океанариума залива Монтерей зафиксировали новый вид глубоководных медуз Atolla reynoldsi, который назвали в честь одного из давних сотрудников института — Джеффа Рейнольдса. Результаты наблюдений были опубликованы в журнале Animals.

Ученые обнаружили новый вид глубоководных медуз
Фото: CC BY 2.0 CC BY 2.0

Морское животное заметили в Тихом океане, в калифорнийском заливе Монтерей, хотя других представителей рода Atolla можно обнаружить практически во всех глубинных водах планеты. Получившие название A. reynoldsi обладают достаточно крупным размером по сравнению с другими сородичами: самая большая медуза достигала 13 сантиметров.

У найденного животного выделяется одна характерная черта Atolla — гипертрофированное длинное щупальце, которое может вытягиваться в длину, становясь в шесть раз больше диаметра зонтика медузы. Кроме того, у нового вида присутствуют и другие отличительные особенности рода: бородавчатые выросты и гребни.

В апреле 2021 года американские океанологи засняли кадры, на которых можно наблюдать гигантских кальмаров. Зафиксировать головоногих моллюсков удалось благодаря использованию нового метода.

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