Опубликованы кадры солнечного затмения на Марсе

В Сети опубликовано видео, на котором спутник Марса Фобос «проплывает» в космосе на фоне Солнца. По данным экспертов, это самое детальное видео подобного явления за всю историю исследования космоса. Об этом рассказывает Forbes со ссылкой на Рэйчел Хоусон из Malin Space Science Systems в Сан-Диего.

Фото: nasa nasa

«Я знала, что это будет хорошо, но я не ожидала, что это будет настолько потрясающе», — сказала одна из членов команды Mastcam-Z, управляющая камерой.

Благодаря солнечному фильтру в системе камер Mastcam-Z, Солнце кажется изменённого цвета. На записи, сделанной через свето-фильтры, хорошо видны ландшафт спутника и солнечные пятна.

Завораживающее зрелище длилось около 40-ка секунд. Отмечается, что ученые теперь смогут лучше изучить орбиту Фобоса и то, как его гравитация влияет на формирование марсианской коры и мантии.