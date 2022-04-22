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1 час назад

Опубликованы кадры солнечного затмения на Марсе

ТК «Звезда»

В Сети опубликовано видео, на котором спутник Марса Фобос «проплывает» в космосе на фоне Солнца. По данным экспертов, это самое детальное видео подобного явления за всю историю исследования космоса. Об этом рассказывает Forbes со ссылкой на Рэйчел Хоусон из Malin Space Science Systems в Сан-Диего.

Опубликованы кадры солнечного затмения на Марсе
Фото: nasanasa

«Я знала, что это будет хорошо, но я не ожидала, что это будет настолько потрясающе», — сказала одна из членов команды Mastcam-Z, управляющая камерой.

Благодаря солнечному фильтру в системе камер Mastcam-Z, Солнце кажется изменённого цвета. На записи, сделанной через свето-фильтры, хорошо видны ландшафт спутника и солнечные пятна.

Завораживающее зрелище длилось около 40-ка секунд. Отмечается, что ученые теперь смогут лучше изучить орбиту Фобоса и то, как его гравитация влияет на формирование марсианской коры и мантии.

Ранее российские космонавты завершили выход в открытый космос для подготовки к работе манипулятора ERA. Сообщается, что космонавтами был установлен и подключен внешний пульт управления манипулятором ERA, а также были смонтированы три специальных поручня.

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