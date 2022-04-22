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1 час назад

Нидерландские ученые напечатали идеальный шоколад

Елена Прошина

Команда ученых из Университета Амстердама вывела идеальную структуру шоколада и напечатала его, используя методы 3D. Результаты их исследования опубликовали в журнале Soft Matter.

Нидерландские ученые напечатали идеальный шоколад
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В своей работе ее авторы исходили из идеи, что большинству людей нравится, когда шоколад хрустит при укусе. Исследуя его, они пришли к выводу, что какао-масло является шестифазным полиморфным кристаллом. У него есть фаза V, которую можно назвать идеальной: она потрескивает и тает, а не крошится, и придает конфетам глянцевый блеск.

На основе этого ученые спроектировали максимально хрустящую форму шоколада — спираль. Затем авторы проекта решили использовать 3D-принтер и напечатать продукт на нем. Устройство закалил таким образом, чтобы максимально увеличить образование кристаллов фазы V: ученые нагрели шоколад до 45 градусов, а затем дали ему остыть с помощью твердых гранул, пока температура не упала ниже 34 градусов. После этого исследователи загрузили его в шприцы и поместили их в картриджи для 3D-биоплоттера. На заключительном этапе ученые попробовали печатать созданные формы на специальной основе с температурой 12 градусов.

Авторы статьи отметили, что процесс не обошелся без проблем, поэтому в будущем они планируют учесть и исправить появившиеся в ходе печати недостатки.

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