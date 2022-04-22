Эксперт прокомментировал возможное отключение России от GPS

Несмотря на надежность и популярность системы GPS, у России есть свой аналог навигационной системы. Об этом заявил Заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.

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«У нас есть отечественная система ГЛОНАСС - достаточно известная, стабильно работающая. Это практически аналог системы GPS, она абсолютно сопоставима по качествам и возможностям работы, только больше настроена на работу на территории России», - заявил Попов телеканалу «Звезда».

Он также подчеркнул, что те приемники, которые используются в России, как правило, имеют двухпозиционное маневрирование по каналам, то есть это GPS и ГЛОНАСС одновременно. Более того, есть такие аппараты, способные принимать спутники и европейских спутниковых систем, и китайских.

Член экспертного совета Всероссийской общественной организации «Офицеры России» также отметил, что в ситуациях, когда складывается неблагоприятная обстановка по политическим мотивам, страна, которая содержит информационный блок управления, безусловно, будет диктовать свои права. Попов считает, что на сегодняшний день объединенный Запад или США могут предпринять решительные меры, чтобы отключить Россию от этой системы. Эксперт уточнил, что в России все это заблаговременно было сделано.