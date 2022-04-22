В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
1 час назад

Эксперт прокомментировал возможное отключение России от GPS

ТК «Звезда»

Несмотря на надежность и популярность системы GPS, у России есть свой аналог навигационной системы. Об этом заявил Заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.

Эксперт прокомментировал возможное отключение России от GPS
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У нас есть отечественная система ГЛОНАСС - достаточно известная, стабильно работающая. Это практически аналог системы GPS, она абсолютно сопоставима по качествам и возможностям работы, только больше настроена на работу на территории России», - заявил Попов телеканалу «Звезда».

Он также подчеркнул, что те приемники, которые используются в России, как правило, имеют двухпозиционное маневрирование по каналам, то есть это GPS и ГЛОНАСС одновременно. Более того, есть такие аппараты, способные принимать спутники и европейских спутниковых систем, и китайских.

Что такое ГЛОНАСС и чем он отличается от GPS Об этом сообщает "Рамблер".

Член экспертного совета Всероссийской общественной организации «Офицеры России» также отметил, что в ситуациях, когда складывается неблагоприятная обстановка по политическим мотивам, страна, которая содержит информационный блок управления, безусловно, будет диктовать свои права. Попов считает, что на сегодняшний день объединенный Запад или США могут предпринять решительные меры, чтобы отключить Россию от этой системы. Эксперт уточнил, что в России все это заблаговременно было сделано.

Ранее в Росавиации объяснили, почему перебои с GPS не повлияют на безопасность полетов в РФ. Помимо спутниковой навигации, данные о местоположении воздушного судна представляют инерциальная система навигации самолета, а также наземные системы и средства навигации и обеспечения посадки.

Наука и техника,Владимир Попов,Росавиация,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители