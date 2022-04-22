В WhatsApp расширили возможности групповых звонков

WhatsApp выпустил обновление мессенджера для iPhone с поддержкой звонков на 32 человека, сообщает портал Gizmochina.

Фото: Рамблер Рамблер

До этого групповые звонки в WhatsApp вмещали до восьми участников.

В обновленной версии WhatsApp говорящие пользователи групповых вызовов подсвечиваются, рядом с их профилем появились "звуковые волны". Кроме того, изменен дизайн экранов данных контактов, групп и голосовых сообщений. У пользователей мессенджера также появился доступ к избранным медиафайлам в галерее. В скором времени обновление будет выпущено и для Android.

Ранее сообщалось, что мессенджер WhatsApp дополнят новой функцией для бизнеса. В частности, разрабатывалась возможность оформить заказ товаров у бизнес-аккаунтов. Воспользоваться этим предложением уже могут участники бета-тестирования.

В чатах с бизнес-аккаунтами появится ярлык, при нажатии на который можно будет добавить в корзину товары из предлагаемого каталога. Информацию о выбранной продукции затем перенаправят в чат для дальнейшего оформления и оплаты.