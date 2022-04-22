В мире выросли продажи подержанных смартфонов

Поставки и продажи подержанных смартфонов в 2021 году выросли на 15% по сравнению с 2020 годом. Об этом в своём отчёте сообщила компания Counterpoint Research. Речь идёт о восстановленных смартфонах. Так называют подержанные устройства, возвращённые владельцами и отремонтированные для последующей перепродажи. Наибольшей популярностью пользуются такие гаджеты от Apple и Samsung.

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Главный источник восстановленных смартфонов — система трейд-ин. Она предполагает, что человек отдаёт старый гаджет в счёт частичной оплаты нового. Глобальный рынок трейд-ин за год вырос на 10%, следует из отчёта.

Активнее всего восстановленные смартфоны покупали в Китае, Индии, Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и Африке.

Специалисты связывают рост популярности обновлённых гаджетов с высокой стоимостью флагманских смартфонов. Таким образом покупатели хотят сэкономить.