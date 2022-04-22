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55 минут назад

Что будет с самолетами после отказа от GPS

Lenta.ru

В замене GPS на ГЛОНАСС нет ничего критичного для безопасности полетов. Это не основная система навигации, которой пользуются российские пилоты. Последствия перевода российской авиации на другую систему в разговоре с «Лентой.ру» оценил главный редактор портала Avia.ru, авиаэксперт Роман Гусаров.

Что будет с самолетами после отказа от GPS
Фото: ТАССТАСС

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Самые распространенные гражданские самолеты как в России, так и в мире, среди которых Airbus, Boeing и Superjet 100, принимают только сигнал GPS. Помимо американской навигационной системы существуют российская ГЛОНАСС, европейская Galileo и китайская Compass (Beidou). Как рассказал Роман Гусаров, для пилотов не имеет большого значения, какую из них использовать.

«Система GPS не является основным средством навигации на воздушном транспорте, это лишь вспомогательная система. Даже если ее вообще не будет, самолеты прекрасно смогут летать и без нее. Ничего абсолютно авиакомпаниям не грозит, каких-то экстренных мер по замене на ГЛОНАСС предпринимать не нужно. Но использовать как вспомогательную систему — почему нет? Никаких проблем установить дополнительные планшеты с дополнительной навигацией нет. Это будет дополнительная помощь для перепроверки показаний приборов. Пилоты обучены летать по приборам, там другие источники навигационной информации», — объяснил он.

Зачем нужно менять систему навигации?

Заменить GPS на ГЛОНАСС предложил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Он пообещал направить в Минтранс и Росавиацию технические планы.

Это стало реакцией на рекомендацию Федерального агентства воздушного транспорта авиаперевозчикам приготовиться к полетам без использования американской глобальной навигационной спутниковой системы. По мнению Романа Гусарова, проблему сильно преувеличили.

«Немного всех нас ввели в заблуждение. Никакой угрозы отключения GPS нет, и вообще не об этом шла речь в письме Росавиации. Речь шла о том, что европейские авиационные власти уведомили о том, что в каких-то зонах обнаруживались факты некорректной работы системы GPS. Росавиация предупредила об этом авиакомпании с просьбой сразу предупреждать регулятор, если такие факты будут выявляться. Этому письму уже несколько недель и ни одного случая некорректной работы GPS с того момента не было обнаружено», — пояснил он.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявлял, что отключить Россию от GPS технически очень сложно.

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