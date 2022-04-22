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29 минут назад

Ноутбуков на всех не хватит

Газета.Ru

Разнообразные компоненты для ноутбуков, включая разъемы, проводку, печатные платы, пластмассу и металлические детали, стали дефицитом из-за сбоев в производстве, вызванных продолжающимся карантином в Шанхае, Куньшане и других китайских городах. Об этом сообщает издание DigiTimes, ссылаясь на анонимные источники на рынке.

Ноутбуков на всех не хватит
Фото: ASUSASUS

Карантин в Шанхае и Куньшане растянулся на больший срок, а не одну-две недели, как ожидалось изначально. Такие производители ноутбуков, как Quanta Computer и Inventec, столкнулись с задержками в поставках необходимых компонентов. Эти компании выполняют заказы Dell, HP, Toshiba, Apple и других брендов. Помимо Quanta Computer и Inventec, по данным издания, с разрывом привычного цикла производства столкнулись и сборочные центры других компаний в Чунцине и Чэнду на западе Китая.

По данным DigiTimes, ситуация ухудшается еще и тем, что сборочные центры, как правило, не делают больших запасов комплектующих, поскольку они располагаются в относительной близости от производителей большинства деталей. Однако новые ограничительные меры, вызванные обострением COVID-19 в стране, очередной раз показали ненадежность такой схемы.

Источники издания отмечают, что перечисленные выше проблемы скажутся на работе всей производственной цепочки ноутбуков, к которой относятся и поставки готовой продукции на рынок.

Ранее «Газета.Ru» писала о планах Apple выпустить новое зарядное устройство для iPhone.

Наука и техника,Apple,
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