Популярный iPhone резко подешевел

Согласно каталогу проекта, выпущенный в 2019 году аппарат подешевел на рынке России и теперь продается за 40-45 тысяч рублей. На старте продаж девайс был оценен в 60 тысяч рублей. Устройство неоднократно признавали одним из самых востребованных на рынке: ранее представители «М.Видео-Эльдорадо» заявили, что по итогам 2021 года iPhone 11 оказался на третьем месте в списке самых популярных смартфонов в России.