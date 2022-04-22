Музыкальный кодек Apple позволил взломать миллионы Android-телефонов

Исследователи безопасности компании Check Point рассказали об уязвимости, позволяющей хакерам захватить контроль над миллионами Android-устройств с мобильными чипсетами Qualcomm и MediaTek.

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Уязвимость присутствует в ALAC (Apple Lossless Audio Codec или Apple Lossless) – аудиоформате, представленном компанией Apple в 2004 году и позволяющем предоставлять аудио в формате lossless через интернет. Хотя с тех пор Apple обновляла свою первоначальную версию декодера, исправляя уязвимости, версия с открытым исходным кодом, которой пользуются Qualcomm и MediaTek, не обновлялась с 2011 года.

Уязвимость представляет собой чтение данных за пределами выделенной области памяти и позволяет злоумышленникам выполнить вредоносный код на устройстве с помощью вредоносного аудиофайла, что в других условиях было бы невозможно.

Специалисты Check Point сослались на исследователя, заявившего, что атакам подвержены две трети смартфонов, проданных в 2021 году, если они не получили обновлений.

Уязвимость в ALAC (CVE-2021-30351 в классификации Qualcomm и CVE-2021-0674/CVE-2021-0675 в классификации MediaTek) также может быть проэксплуатирована Android-приложением без привилегий для получения привилегий системы и доступа к медиаданным и микрофону.

Обе компании передали свои патчи Google и производителям смартфонов в прошлом году, которые в свою очередь разослали их затронутым пользователям в декабре. Проверить, уязвимо ли Android-устройство, можно в настройках ОС. Если последние патчи были применены в декабре 2021 года или позднее, устройство не подвержено уязвимости. Однако многие смартфоны до сих пор не получили обновлений и могут подвергаться опасности.