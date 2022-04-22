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58 минут назад

В NASA создали рюкзак, помогающий не заблудиться на южном полюсе Луны

Газета.Ru

Специалисты NASA и их индустриальные партнеры разработали специальный рюкзак для измерения расстояний во время путешествий человека в районе южного полюса Луны. Об этом сообщает NASA.

В NASA создали рюкзак для лучшей ориентации на местности
Фото: NASANASA

Носимое за спиной устройство Kinematic Navigation and Cartography Knapsack (KNaCK) представляет собой сканер-лидар, который измеряет расстояния до объектов, анализируя отраженный от них свет лазера.

С этой целью он успевает сделать несколько миллионов точных измерений в секунду. Имея такой набор данных, устройство позволяет в реальном времени строить трехмерную картину окружающего пространства с высоким разрешением.

Планируется, что устройство поможет астронавтам миссии «Артемида» ориентироваться на местности в условиях низкой солнечной освещенности. Известно, что солнце не поднимается в этих широтах выше трех градусов над горизонтом, что осложняет оценку расстояния до объектов.

«Это поможет обеспечить безопасность астронавтов и роверов в условиях без GPS, таких, как на Луне, определять истинные расстояния до далеких ориентиров, показывать исследователям, как далеко им осталось идти до точки назначения», — пояснил глава проекта Майкл Зенетти.

Наука и техника,NASA,
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