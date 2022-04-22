В NASA создали рюкзак для лучшей ориентации на местности

Специалисты NASA и их индустриальные партнеры разработали специальный рюкзак для измерения расстояний во время путешествий человека в районе южного полюса Луны. Об этом сообщает NASA.

Фото: NASA NASA

Носимое за спиной устройство Kinematic Navigation and Cartography Knapsack (KNaCK) представляет собой сканер-лидар, который измеряет расстояния до объектов, анализируя отраженный от них свет лазера.

С этой целью он успевает сделать несколько миллионов точных измерений в секунду. Имея такой набор данных, устройство позволяет в реальном времени строить трехмерную картину окружающего пространства с высоким разрешением.

Планируется, что устройство поможет астронавтам миссии «Артемида» ориентироваться на местности в условиях низкой солнечной освещенности. Известно, что солнце не поднимается в этих широтах выше трех градусов над горизонтом, что осложняет оценку расстояния до объектов.