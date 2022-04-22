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56 минут назад

В мире найдено рекордное количество уязвимостей нулевого дня

Lenta.ru

Специалисты Google Project Zero заявили, что по итогам 2021 года было найдено рекордное количество уязвимостей нулевого дня. Об этом сообщается в блоге проекта.

В мире найдено рекордное количество уязвимостей нулевого дня
Фото: unsplashunsplash

В ежегодном обзоре эксперты компании отметили, что в 2021 году в мире было выявлено 58 различных угроз — это самое большое число с момента начала ведения статистики в 2014 году. Уязвимостями нулевого дня называют проблемы в защитных системах, о которых только узнали разработчики — соответственно, у них есть «ноль дней» на исправление.

Специалисты рассказали, что в 2020 году было выявлено 25 эксплойтов, угрожавших различным системам безопасности.

«2021 год показал, насколько важно неустанно стремиться к тому, чтобы злоумышленникам было сложнее угрожать пользователям с помощью данных уязвимостей», — подчеркнули авторы сообщения.

По словам экспертов, в будущем злоумышленники будут придумывать еще более изощренные способы атак. При этом специалисты Google отметили, что увеличение числа зарегистрированных случаев взлома отчасти может быть хорошим знаком, так как это означает, что о проблемах информационных систем узнает большее количество пользователей.

В середине февраля специалисты Google обнаружили критическую уязвимость в браузере Chrome, которая потенциально угрожает всем пользователям приложения. Для исправления ситуации корпорация выпустила новую версию браузера 98.0.4758.102.

Наука и техника,Google,
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