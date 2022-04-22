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49 минут назад

"Роскосмос" обещает вести съемку Земли с разрешением меньше 1 метра

Газета.Ruиещё 2

Ученые холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») завершили создание нового поколения орбитальных сканирующих устройств для будущей группировки малых спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Об этом сообщили в РКС.

«Роскосмос» сможет вести съемку Земли в сверхвысоком разрешении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В основе технологии – использование в составе спутниковой аппаратуры наблюдения уникального материала, произведенного инженерами холдинга «Швабе» — карбида кремния.

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Из карбида сделаны корпус и элементы оптической схемы прибора – многозонального сканирующего устройства. Ранее для этих целей использовались сталь, алюминий или титан. Применение нового материала делает аппарат нечувствительным к перепадам температуры в космосе, значительно облегчает его вес и исключает даже временную деформацию внешней оболочки устройства под воздействием агрессивной окружающей среды.

Новая отечественная система, создаваемая в межотраслевой кооперации, позволит России вести непрерывную детальную фото- и видеосъемку событий на Земле в сверхвысоком разрешении.

«Использование новейших технологий в сканирующей аппаратуре впервые в России позволит не только «фотографировать», но и проводить видеонаблюдение событий и процессов на земной поверхности. Например, когда один из малых спутников движется над конкретным регионом, он включает видеосъемку в момент пролета требуемой области. Когда удобная точка обзора начинает «закрываться», в это время в зону наблюдения уже входит другой космический аппарат и «перехватывает» задачу», — пояснил Главный конструктор направления РКС Юрий Гектин.

В РКС планируют перейти к созданию космических телеобъективов для съемки Земли с сверхвысоким пространственным разрешением меньше 1 метра.

Ранее Холдинг РКС изготовил первую тестовую партию печатных плат из отечественных сырья и материалов. Об этом «Газете.Ru» сообщили в РКС.

«Тесты показали, что отечественный материал не уступает по качеству лучшим мировым аналогам. Кроме того, отработаны технологические процессы подготовки печатных плат, сформирована их топология с применением новых химреактивов. Созданный в РКС центр компетенции обеспечит потребности в печатных платах для бортовой и наземной аппаратуры изделий ракетно-космической техники», — рассказали в холдинге.

Наука и техника,Технологии,Швабе,Роскосмос,
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