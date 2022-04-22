«Роскосмос» сможет вести съемку Земли в сверхвысоком разрешении

«Использование новейших технологий в сканирующей аппаратуре впервые в России позволит не только «фотографировать», но и проводить видеонаблюдение событий и процессов на земной поверхности. Например, когда один из малых спутников движется над конкретным регионом, он включает видеосъемку в момент пролета требуемой области. Когда удобная точка обзора начинает «закрываться», в это время в зону наблюдения уже входит другой космический аппарат и «перехватывает» задачу», — пояснил Главный конструктор направления РКС Юрий Гектин.