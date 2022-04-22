Android теряет популярность

Группа исследователей из StockApps обновили статистику использования мобильных операционных систем. И хоть Android вновь находится на первом месте, разработка Google явно теряет популярность.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Так, если Apple с 2018 по 2022 год увеличила свою популярность с 19,4% до 25,49%, то «зелёный робот» за последние несколько лет потерял около 8% аудитории.

Интересна также статистика смартфонных ОС по разным регионам. Из неё следует, что прямо сейчас в азиатском и южноамериканском регионах рыночная доля Android составляет 81% и 90% соответственно, а в Африке — 84%. В то же время в Северной Америке и Океании пользователи чаще отдают предпочтение iOS — 54% устройств против почти 45% у конкурента.