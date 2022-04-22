Рогозин предложил отказаться от GPS в России

Госкорпорация «Роскосмос» предлагает отказаться от спутниковой навигационной системы GPS в пользу отечественного аналога ГЛОНАСС. Об этом заявил глава корпорации Дмитрий Рогозин . По его словам, технические документы по этой инициативе в ближайшее время направят в Минтранс и Росавиацию .

«Роскосмос 22 апреля направит в Минтранс и Росавиацию технические предложения по замене GPS абонентским оборудованием ГЛОНАСС. Оно также сможет принимать сигнал и от китайской навигационной систем», — написал Рогозин в своем Twitter.

Росавиация ранее рекомендовала авиакомпаниям подготовиться к полетам без использования GPS. Федеральное агентство предупредило, что случаи глушения сигналов GPS, а также их подмены наблюдались в районе Калининградской области, над Черным морем, вблизи Финляндии и в Восточном Средиземноморье. Это может быть связано с тем, что США планируют отключить Россию от GPS самостоятельно, констатировал Рогозин.