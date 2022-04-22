Палеонтологи нашли птерозавра с разноцветным оперением

Палеонтологи обнаружили птерозавра с разноцветными протоперьями. Об этом сообщает N+1 со ссылкой на журнал Nature.
Птерозавры – это отряд вымерших ящеров, живший в период 150-66 млн лет назад, к которому относились в том числе и летающие виды. Зачастую они были покрыты пикнофибрами – протоперьями, внешнее напоминающими волосы.
Од Синкотта из Королевского бельгийского института естественных наук и его коллеги исследовали хорошо сохранившиеся ископаемые остатки птерозавра из бразильской формации Крато, возраст отложений которой датируется в пределах аптского яруса (125–113 миллионов лет назад).
Окаменелости принадлежали тупандактилю (Tupandactylus cf. imperator) из семейства Tapejaridae. Для них характерно наличие двух костных гребня на голове, спереди и сзади, мягкого гребня между ними и короткого клюва спереди.
На гребнях ученые обнаружили несколько видов пикнофибр, нитевидных и разветвленных, больше напоминающих перья. Кроме того, пикнофибры были разного цвета, что удалось выяснить благодаря анализу меланосом, содержащих пигменты, с помощью электронного микроскопа. Авторы считают, что разноцветные протоперья могли использоваться для коммуникации с сородичами.