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57 минут назад

Палеонтологи нашли птерозавра с разноцветным оперением

Газета.Ru

Палеонтологи обнаружили птерозавра с разноцветными протоперьями. Об этом сообщает N+1 со ссылкой на журнал Nature.

Палеонтологи нашли птерозавра с разноцветным оперением
Фото: Cincotta et al./NatureCincotta et al./Nature

Птерозавры – это отряд вымерших ящеров, живший в период 150-66 млн лет назад, к которому относились в том числе и летающие виды. Зачастую они были покрыты пикнофибрами – протоперьями, внешнее напоминающими волосы.

Од Синкотта из Королевского бельгийского института естественных наук и его коллеги исследовали хорошо сохранившиеся ископаемые остатки птерозавра из бразильской формации Крато, возраст отложений которой датируется в пределах аптского яруса (125–113 миллионов лет назад).

Окаменелости принадлежали тупандактилю (Tupandactylus cf. imperator) из семейства Tapejaridae. Для них характерно наличие двух костных гребня на голове, спереди и сзади, мягкого гребня между ними и короткого клюва спереди.

На гребнях ученые обнаружили несколько видов пикнофибр, нитевидных и разветвленных, больше напоминающих перья. Кроме того, пикнофибры были разного цвета, что удалось выяснить благодаря анализу меланосом, содержащих пигменты, с помощью электронного микроскопа. Авторы считают, что разноцветные протоперья могли использоваться для коммуникации с сородичами.

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