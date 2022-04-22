Палеонтологи нашли птерозавра с разноцветным оперением

Палеонтологи обнаружили птерозавра с разноцветными протоперьями. Об этом сообщает N+1 со ссылкой на журнал Nature.

Фото: Cincotta et al./Nature Cincotta et al./Nature

Птерозавры – это отряд вымерших ящеров, живший в период 150-66 млн лет назад, к которому относились в том числе и летающие виды. Зачастую они были покрыты пикнофибрами – протоперьями, внешнее напоминающими волосы.

Од Синкотта из Королевского бельгийского института естественных наук и его коллеги исследовали хорошо сохранившиеся ископаемые остатки птерозавра из бразильской формации Крато, возраст отложений которой датируется в пределах аптского яруса (125–113 миллионов лет назад).

Окаменелости принадлежали тупандактилю (Tupandactylus cf. imperator) из семейства Tapejaridae. Для них характерно наличие двух костных гребня на голове, спереди и сзади, мягкого гребня между ними и короткого клюва спереди.