Биолог Чумаков раскрыл, когда COVID станет простудой

Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, вирусолог Петр Чумаков назвал россиянам срок становления коронавируса в один ряд с простудой. Его слова передает URA.RU.

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Чумаков считает, что через 1,5 года COVID-19 будет считаться одним из возбудителей простуды. «COVID останется в человеческой популяции. Другое дело, что он будет все время ослабевать и превратится в один из возбудителей простудных сезонных заболеваний. Через какое-то время мы даже не будем акцентировать внимание на конкретном варианте», — пояснил он.

Специалист заявил, что коронавирус не будет существенно влиять на жизнь людей, поскольку с появлением каждого нового штамма он будет мягче. Чумаков предположил, что в будущем не придется сдавать тесты на коронавирус при симптомах простуды.