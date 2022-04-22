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33 минуты назад

Вирусолог назвал россиянам срок становления коронавируса в один ряд с простудой

Lenta.ruиещё 1

Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, вирусолог Петр Чумаков назвал россиянам срок становления коронавируса в один ряд с простудой. Его слова передает URA.RU.

Биолог Чумаков раскрыл, когда COVID станет простудой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Чумаков считает, что через 1,5 года COVID-19 будет считаться одним из возбудителей простуды. «COVID останется в человеческой популяции. Другое дело, что он будет все время ослабевать и превратится в один из возбудителей простудных сезонных заболеваний. Через какое-то время мы даже не будем акцентировать внимание на конкретном варианте», — пояснил он.

Специалист заявил, что коронавирус не будет существенно влиять на жизнь людей, поскольку с появлением каждого нового штамма он будет мягче. Чумаков предположил, что в будущем не придется сдавать тесты на коронавирус при симптомах простуды.

Ранее сообщалось, что Минздрав России займется разработкой рекомендации для врачей, которые во время диспансеризации пациентов, переболевших COVID-19, должны будут начать выявлять у них признаки депрессии или психических расстройств.

Наука и техника,Биология,Коронавирус,Петр Чумаков,Минздрав РФ,РАН,
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