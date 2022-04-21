Маск готов немедленно купить Twitter

Американский предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск готов немедленно начать переговоры о покупке Twitter и заплатить за него 46,5 миллиардов долларов.
Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы на сайте Комиссии по ценным бумагам США.
Необходимую на покупку Twitter сумму Макс планирует взять у Morgan Stanley Senior Funding и некоторых других финансовых учреждений — в общей сложности они готовы предоставить ему 25,5 миллиардов долларов, 12,5 из них под залог акций Tesla — и оставшееся из личного кармана.
«Подотчетное лицо стремится заключить окончательное соглашение о приобретении Twitter… и выражает готовность немедленно начать переговоры», — говорится в документе.
Также Макс рассматривает возможность подачи тендерного предложения о приобретении всех акций соцсети, находящихся в обращении, но пока явных намерений на это не высказал.
Ранее основатель SpaceX и Tesla заявил о готовности купить 100% акций Twitter. В соцсети в тот же день пообещали рассмотреть его предложение, однако позже саудовский принц Аль-Валид бен Талал, владеющий акциями сервиса, отклонил предложение Маска, назвав его не соответствующим реальной ценности компании.
Затем Совет директоров Twitter принял план защиты прав
акционеров, который должен препятствовать нежелательному поглощению компании Максом. Документ будет действовать до 14 апреля 2023 года.