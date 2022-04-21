Маск готов немедленно купить Twitter

Американский предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск готов немедленно начать переговоры о покупке Twitter и заплатить за него 46,5 миллиардов долларов.

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Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы на сайте Комиссии по ценным бумагам США.

Необходимую на покупку Twitter сумму Макс планирует взять у Morgan Stanley Senior Funding и некоторых других финансовых учреждений — в общей сложности они готовы предоставить ему 25,5 миллиардов долларов, 12,5 из них под залог акций Tesla — и оставшееся из личного кармана.

«Подотчетное лицо стремится заключить окончательное соглашение о приобретении Twitter… и выражает готовность немедленно начать переговоры», — говорится в документе.

Также Макс рассматривает возможность подачи тендерного предложения о приобретении всех акций соцсети, находящихся в обращении, но пока явных намерений на это не высказал.

Ранее основатель SpaceX и Tesla заявил о готовности купить 100% акций Twitter. В соцсети в тот же день пообещали рассмотреть его предложение, однако позже саудовский принц Аль-Валид бен Талал, владеющий акциями сервиса, отклонил предложение Маска, назвав его не соответствующим реальной ценности компании.

Затем Совет директоров Twitter принял план защиты прав