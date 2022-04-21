Крупный конгломерат скупает стиральные машины ради полупроводников

На что только не пойдут некоторые производители чтобы решить проблему дефицита полупроводников. Так, крупный промышленный конгломерат начал скупать для этих целей стиральные машины. Об этом пишет iXBT со ссылкой на Bloomberg.

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По словам исполнительного директора нидерландской компании ASML Питера Веннинка, как оказалось, в стиральных машинах есть чипы, которые можно задействовать для использования в своих микросхемах. При этом для этих целей используется не дешевая продукция. Он не стал называть конгломерат, о котором идет речь.

На данный момент от дефицита полупроводников страдают практически все отрасли. Так, Tesla заявила, что производству не хватает ключевых компонентов. Volkswagen предупредил, что нехватка чипов может привести к негативным последствиям. Также из-за дефицита полупроводников Toyota сократила план производства на этот год примерно на 100 тысяч автомобилей.