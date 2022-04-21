В Афганистане Талибы запретили TikTok и PUBG

Движение «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) заявило о блокировке приложения TikTok и игры PUBG на территории Афганистана. Информация об этом появилась в твиттере заместителя пресс-секретаря группировки Инамулла Самангани.

Фото: CyberSport CyberSport

Основной причиной для блокировки стало «введение молодых пользователей в заблуждение». Создатели социальной сети и «королевской битвы» не выступали с официальными заявлениеми по поводу сложившейся ситуации.