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27 минут назад

В Афганистане запретили TikTok и PUBG

CyberSport.ru

Движение «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) заявило о блокировке приложения TikTok и игры PUBG на территории Афганистана. Информация об этом появилась в твиттере заместителя пресс-секретаря группировки Инамулла Самангани.

В Афганистане Талибы запретили TikTok и PUBG
Фото: CyberSportCyberSport

Основной причиной для блокировки стало «введение молодых пользователей в заблуждение». Создатели социальной сети и «королевской битвы» не выступали с официальными заявлениеми по поводу сложившейся ситуации.

Топ-5 лучших альтернатив TikTok

Ранее TikTok временно пропало из российской версии цифрового магазина Apple Store. Разработчикам удалось решить проблему, и спустя несколько часов приложение вновь стало доступно.

Наука и техника,Талибан,Apple,
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