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52 минуты назад

Adobe разрешила продлевать лицензии продуктов для действующих клиентов в России

ТАССиещё 1

Adobe разрешила продлевать лицензии своих продуктов для клиентов из РФ, которые ранее уже приобрели лицензии, временно ограничены только новые закупки и расширение действующих контрактов. В частности, лицензии можно продлить в интернет-магазине Softline Store, сообщили в пресс-службе Softline, который является официальным партнером Adobe в России.

Действующие клиенты Adobe в РФ смогут продлить лицензии продуктов
Фото: ReutersReuters

"Компания Adobe в России разрешает продление лицензий для действующих клиентов. Информация была опубликована в официальном блоге вендора. Всем корпоративным пользователям канала продаж VIP в России доступно продление действующих лицензий Adobe, временно ограничены только новые закупки и расширение действующих контрактов. В интернет-магазине Softline Store можно продлить свои лицензии и обратиться по вопросам Adobe в базовую техническую поддержку Softline", - сообщили в Softline.

Компания рекомендует заранее продлевать лицензии Adobe, чтобы не потерять доступ к продуктам. При размещении заказа вендор может запросить дополнительную проверку в связи с санкционными ограничениями, это может занять от двух до 10 рабочих дней, пояснила руководитель направления Adobe в Softline Полина Красикова.

После начала спецоперации на Украине Adobe официально прекратила продажи в России. Сообщалось, что в России больше нельзя будет купить программу для монтажа видео Premiere Pro, фоторедакторы Photoshop и Lightroom, а также получить доступ к другим сервисам компании, в том числе облачным. Также прекратили доступ к Adobe Creative Cloud, Adobe Document Cloud и Adobe Experience Cloud для российских государственных СМИ.

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