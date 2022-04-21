Действующие клиенты Adobe в РФ смогут продлить лицензии продуктов

Adobe разрешила продлевать лицензии своих продуктов для клиентов из РФ, которые ранее уже приобрели лицензии, временно ограничены только новые закупки и расширение действующих контрактов. В частности, лицензии можно продлить в интернет-магазине Softline Store, сообщили в пресс-службе Softline, который является официальным партнером Adobe в России.

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"Компания Adobe в России разрешает продление лицензий для действующих клиентов. Информация была опубликована в официальном блоге вендора. Всем корпоративным пользователям канала продаж VIP в России доступно продление действующих лицензий Adobe, временно ограничены только новые закупки и расширение действующих контрактов. В интернет-магазине Softline Store можно продлить свои лицензии и обратиться по вопросам Adobe в базовую техническую поддержку Softline", - сообщили в Softline.

Компания рекомендует заранее продлевать лицензии Adobe, чтобы не потерять доступ к продуктам. При размещении заказа вендор может запросить дополнительную проверку в связи с санкционными ограничениями, это может занять от двух до 10 рабочих дней, пояснила руководитель направления Adobe в Softline Полина Красикова.