Действующие клиенты Adobe в РФ смогут продлить лицензии продуктов

Adobe разрешила продлевать лицензии своих продуктов для клиентов из РФ, которые ранее уже приобрели лицензии, временно ограничены только новые закупки и расширение действующих контрактов. В частности, лицензии можно продлить в интернет-магазине Softline Store, сообщили в пресс-службе Softline, который является официальным партнером Adobe в России.
"Компания Adobe в России разрешает продление лицензий для действующих клиентов. Информация была опубликована в официальном блоге вендора. Всем корпоративным пользователям канала продаж VIP в России доступно продление действующих лицензий Adobe, временно ограничены только новые закупки и расширение действующих контрактов. В интернет-магазине Softline Store можно продлить свои лицензии и обратиться по вопросам Adobe в базовую техническую поддержку Softline", - сообщили в Softline.
Компания рекомендует заранее продлевать лицензии Adobe, чтобы не потерять доступ к продуктам. При размещении заказа вендор может запросить дополнительную проверку в связи с санкционными ограничениями, это может занять от двух до 10 рабочих дней, пояснила руководитель направления Adobe в Softline Полина Красикова.
После начала спецоперации на Украине Adobe официально прекратила продажи в России. Сообщалось, что в России больше нельзя будет купить программу для монтажа видео Premiere Pro, фоторедакторы Photoshop и Lightroom, а также получить доступ к другим сервисам компании, в том числе облачным. Также прекратили доступ к Adobe Creative Cloud, Adobe Document Cloud и Adobe Experience Cloud для российских государственных СМИ.