Пользователи Apple потребовали обновить популярное приложение

Режиссеры опубликовали открытое письмо в сервисе GoPetition к главе компании Apple Тиму Куку с требованием обновить видеоредактор Final Cut Pro. Они указали, что продолжат пользоваться популярным приложением только при условии улучшения его функционала.
Более 100 профессионалов кино- и телеиндустрии попросили руководителя IT-гиганта представить функции, которые сделают программу жизнеспособной для дальнейшего использования.
«Мы также считаем невероятным, что некоторые из нас до сих пор не могут выбрать его для своей работы, в том числе при производстве контента для вашего собственного сервиса Apple TV+», — говорится в письме.
Кука также попросили разрешить сертификацию и поддержку интеграции сторонних продуктов в Final Cut Pro. Apple крайне осторожно относиться к тому, чтобы какой-либо сервис или компания имели доступ к ее программам и гаджетам.
Ранее сообщалось, что суд потребовал Apple выплатить своему клиенту $1 тыс. (около 77 тыс. руб.) за продажу iPhone без зарядного устройства в комплекте.