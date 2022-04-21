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21 минуту назад

Пользователи Apple потребовали обновить популярное приложение

Газета.Ru

Режиссеры опубликовали открытое письмо в сервисе GoPetition к главе компании Apple Тиму Куку с требованием обновить видеоредактор Final Cut Pro. Они указали, что продолжат пользоваться популярным приложением только при условии улучшения его функционала.

Пользователи Apple потребовали обновить популярное приложение
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Более 100 профессионалов кино- и телеиндустрии попросили руководителя IT-гиганта представить функции, которые сделают программу жизнеспособной для дальнейшего использования.

«Мы также считаем невероятным, что некоторые из нас до сих пор не могут выбрать его для своей работы, в том числе при производстве контента для вашего собственного сервиса Apple TV+», — говорится в письме.

Кука также попросили разрешить сертификацию и поддержку интеграции сторонних продуктов в Final Cut Pro. Apple крайне осторожно относиться к тому, чтобы какой-либо сервис или компания имели доступ к ее программам и гаджетам.

Ранее сообщалось, что суд потребовал Apple выплатить своему клиенту $1 тыс. (около 77 тыс. руб.) за продажу iPhone без зарядного устройства в комплекте.

Наука и техника,Тим Кук,Apple,
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