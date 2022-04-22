Разработан новый метод 3D-печати с помощью лазерного луча

Когда большинство людей думают о 3D-печати, они, скорее всего, представляют себе принтер, который создает модель снизу вверх, по одному слою за раз. Однако новая техника позволяет создавать гораздо более сложные предметы - и делается это путем изменения цвета лазерного излучения.

Фото: ferra.ru ferra.ru

В настоящее время этот процесс разрабатывается группой специалистов Стэнфордского университета и представляет собой разновидность так называемой объемной 3D-печати.

Если кратко, то этот тип печати предполагает просвечивание лучами света через прозрачные стенки контейнера, внутри которого находится светочувствительная желатиновая смола. Там, где на смолу попадает свет, она полимеризуется (застывает) - остальная часть смолы в контейнере остается гелем.

Перемещая источник света так, чтобы он попадал на разные участки смолы, можно постепенно создать трехмерный объект. Этот предмет остается подвешенным в геле, пока его не выловят.

Новый процесс предполагает использование высокоэнергетического синего лазерного излучения для полимеризации смолы в очень точных местах. Однако если бы в контейнер был направлен один непрерывный луч такого света, смола затвердела бы по всей длине луча. Чтобы обойти эту проблему, луч начинается как низкоэнергетический красный лазерный свет и становится синим только в точке, на которой он сфокусирован.

Для этого крошечные капельки специальных наноматериалов, покрытые кремнеземом, рассеиваются по всей смоле. Там, где красный свет фокусируется на этих капельках, происходит цепочка переноса энергии, в результате чего низкоэнергетические красные фотоны света преобразуются в высокоэнергетические синие. В результате смола полимеризуется именно в этом месте.