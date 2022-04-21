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42 минуты назад

Европейским iPhone предрекли смену разъема для зарядки

Газета.Ruиещё 2

Комитет Европейского парламента по внутреннему рынку и защите прав потребителей одобрил введение в странах ЕС универсального разъема для зарядки смартфонов, планшетов и других гаджетов, передает Reuters.

Европейским iPhone предрекли смену разъема для зарядки
Фото: AppleApple

«Одно универсальное зарядное устройство для мобильных телефонов и других электронных устройств принесет пользу всем», — уверен член Европарламента Алекс Агиус Салиба.

Парламентарий отметил, что мера призвана снизить количество отходов. По его оценкам, ежегодно в странах Европы скапливается более 10 тыс. тонн электронных отходов в виде проводов из-за разных портов для зарядки. Законопроект о единой зарядке будет вынесен на голосование в мае.

В Евросоюзе хотят, чтобы стандартом стал порт USB Type-C. Это грозит проблемами для компании Apple, ведь смартфоны iPhone используют кабели с разъемом Lightning. Американский IT-гигант наиболее активно выступает против введения стандарта, из-за которого придется менять конструкцию устройства.

Ранее сообщалось, что Apple рассматривает возможность полного отказа от разъема для зарядки из-за того, что Евросоюз намерен требовать от всех компаний перехода на стандарт Type-С.

Наука и техника,Гаджеты,Европарламент,Apple,ЕС,
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