Названа причина медленной скорости вращения Венеры

Американские ученые из Калифорнийского университета озвучили причину, по которой Венера имеет медленную скорость вращения. Выводы описаны в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

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По мнению сотрудников университета, гравитация такого большого объекта в космосе как планета способна предотвращать меньший объект от вращения, это явление называется гравитационная блокировка. Поэтому, считают специалисты, стоит обратить особое внимание на атмосферу Венеры.

Всего Венере для полного оборота необходимо 243 дня, это самая медленная планета Солнечной системы. Крайне быстрые ветры существенно замедляют вращение планеты, а также ослабляют гравитационное притяжение Солнца. Такое медленное вращение обуславливает климат Венеры, средняя температура которой достигает около 462 градусов Цельсия.

Более тщательное изучение гравитационной блокировки Венеры имеет важное значение в дальнейших исследованиях экзопланет, на которые нацелены будущие миссии НАСА.