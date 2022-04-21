Астрономы обнаружили новый тип звездных вспышек

Астрономы впервые наблюдали новый тип звездных взрывов, получивших наименование «микроновых», поскольку их мощность в миллион меньше, чем у «обычных» новых, и подобные события длятся всего полдня, а не несколько недель. Эти взрывы обусловлены «точечными» концентрированными термоядерными выбросами, возникающими в поверхностных слоях аккрецирующих белых карликов. Статья об этом опубликована в журнале Nature.

Фото: ESO/M. Kornmesser, L. Calсada ESO/M. Kornmesser, L. Calсada

Кратковременность подобных событий создает определенные сложности при их наблюдениях, однако космический телескоп TESS, обычно специализирующийся на открытиях экзопланет транзитным методом, смог зафиксировать нечто подобное во время круглосуточных наблюдений за Галактикой в поисках новых экзопланет. Три «микроновые» были замечены на расстояниях до 5 тыс. световых лет от Земли, в двойных системах TV Голубя, EI Большой Медведицы и ASASSN-19bh, и проявилось это в том, что белые карлики временно становились гораздо ярче, а затем снова тускнели.

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«Это показывает, насколько динамична наша Вселенная, — говорит ведущий автор статьи Симон Скаринжи из британского Даремского университета. — Если вы не смотрите в нужное время в нужное место, то можете пропустить все эти вещи».

Точный механизм этих вспышек неясен, однако считается, что они могут быть вызваны накоплением водорода, поступающего от звезды-компаньона на полюса более компактного квазизвездного объекта — по массе этот материал сопоставим с массой крупного астероида, а накопление происходит примерно за 100 дней. Когда достигаются критические температура и давление, в этом прихваченном у звезды-соседки водороде начинаются процессы термоядерного синтеза, вызывающие локальный термоядерный взрыв, который и высвобождает энергию, сопоставимую с той, что Солнце выделяет за день.