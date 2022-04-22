Названы две главные причины вымирания насекомых

Используя данные о численности и биоразнообразии насекомых в более чем 6000 локаций по всему миру, экологи из Университетского колледжа Лондона выяснили, какие типы антропогенного воздействия за последние двадцать лет были для насекомых самыми катастрофичными. Согласно сделанным выводам, учитывать необходимо прежде всего два фактора: повышенную интенсивность ведения сельскохозяйственных работ и глобальное потепление климата. Статья об этом опубликована в журнале Nature.

Человеческая деятельность приводит к изменению многих природных ландшафтов, что оказывает негативное влияние на жизнь самых разнообразных насекомых — от жуков до мух. В число проблем, о которых упоминают в первую очередь, входит расчистка обширных участков естественной среды обитания насекомых, внесение в почву токсичных химикатов и повышение глобальных температур, что вызывает широкомасштабное сокращение или колебания численности видов. В ходе нового исследования была использована база данных PREDICTS, позволившая оценить влияние современного землепользования и изменения климата на 20 тыс. видов насекомых.

В настоящее время среди насекомых насчитывают около 5,5 млн видов — это около половины всех известных живых существ на Земле. Выяснилось, что максимальное снижение численности насекомых и их видового разнообразия случается в районах интенсивного освоения земель под сельскохозяйственные угодья в тех регионах, которые к тому же за последние двадцать лет испытали самое сильное воздействие эффекта глобального потепления. Так, численность и биоразнообразие в таких случаях сокращались на 49% и 27% в сравнении с теми местами, где антропогенное воздействие и эффект от потепления были незначительными. В районах, где сохранялись нетронутыми три четверти естественной среды обитания, количество насекомых сократилось в среднем всего на 7%, а численность различных видов — на 5%, что резко отличается от 63% и 61% в районах, где остались нетронутыми менее четверти территорий.