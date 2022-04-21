Пользователям подсказали способ отключить слежку Google

Браузеры Brave и DuckDuckGo запустили функцию, которая позволяет пользователям начать блокировать протокол AMP (Accelerated Mobile Page) от компании Google. Как сообщает Gizmodo, технология корпорации используется для просмотра статей и позволяет следить за поведением читателей.

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«Технология AMP плохо влияет на конфиденциальность, потому что она позволяет Google отслеживать пользователей еще детальнее», — отметили в поисковике DuckDuckGo.

Специалисты в Brave и DuckDuckGo пояснили, что в каждом из браузеров теперь по умолчанию будет отключена система отслеживания и сбора данных, которая внедрена в AMP.

«Google использует AMP для дальнейшего укрепления своей монополии, навязывая эту технологию издателям, отдавая приоритет ссылкам AMP в поиске и отдавая предпочтение рекламе Google на страницах AMP», — добавили в DuckDuckGo.