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1 час назад

Пользователям показали способ отключить слежку Google за ними

Газета.Ru

Браузеры Brave и DuckDuckGo запустили функцию, которая позволяет пользователям начать блокировать протокол AMP (Accelerated Mobile Page) от компании Google. Как сообщает Gizmodo, технология корпорации используется для просмотра статей и позволяет следить за поведением читателей.

Пользователям подсказали способ отключить слежку Google
Фото: ТАССТАСС

«Технология AMP плохо влияет на конфиденциальность, потому что она позволяет Google отслеживать пользователей еще детальнее», — отметили в поисковике DuckDuckGo.

Специалисты в Brave и DuckDuckGo пояснили, что в каждом из браузеров теперь по умолчанию будет отключена система отслеживания и сбора данных, которая внедрена в AMP.

«Google использует AMP для дальнейшего укрепления своей монополии, навязывая эту технологию издателям, отдавая приоритет ссылкам AMP в поиске и отдавая предпочтение рекламе Google на страницах AMP», — добавили в DuckDuckGo.

Компания Google запустила AMP в 2015 году. Планировалось, что технология обеспечит более быстрый переход на сайты на гаджетах. Однако со временем специалисты по безопасности констатировали, что протокол стал использоваться для активного сбора данных пользователей и слежки за их действиями.

Наука и техника,Google,
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