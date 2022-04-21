В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 75.00EUR 81.22
Войти в почту
18 минут назад

Лига безопасного интернета сообщила о выявлении более 5,8 млн фейков о спецоперации РФ

ТАССиещё 2

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина сообщила в четверг, что выявлено уже более 5,8 млн ложных сообщений в интернете, связанных со специальной военной операцией на Украине.

Стало известно о выявлении более 5 млн фейков о спецоперации РФ
Фото: ТАССТАСС

"Мы сейчас находимся в ситуации информационной войны. Более 5 млн 800 тыс. фейков нами установлено на данный момент. Более 240 млн различных источников из социальных сетей, русскоязычного, иностранного сегмента попало в этот мониторинг. Также [в мониторинг попало] более 40 тыс. СМИ как в России, так и во всем мире", - сказала Мизулина в ходе международной конференции, посвященной доказательствам массовых военных преступлений вооруженных сил и нацподразделений Украины в Мариуполе.

По ее словам, сейчас ведется "серьезная информационная кампания против России, против русских во всем мире".

"Но одна из основных целей этой информационной войны - попробовать прикрыться этими фейками, этой дезинформацией для того, чтобы скрыть военные преступления, скрыть убийства жителей Донбасса и убийства малолетних детей", - отметила член ОП.

По данным мониторинга ООН, в 2020 году была зафиксирована гибель 147 детей в Донбассе с 2014 года, сказала она.

"Они говорили тогда, в 2020 году, о том, что ранено 363 ребенка. Где сейчас ООН, где ЮНИСЕФ, где все эти организации, когда мы видим, что эти преступления только усиливаются?" - подчеркнула Мизулина.

Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась 17 февраля. Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР, с их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 24 февраля Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции на Украине. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.

Наука и техника,Екатерина Мизулина,Владимир Путин,ЮНИСЕФ,Общественная палата России,ООН,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители