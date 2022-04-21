Стало известно о выявлении более 5 млн фейков о спецоперации РФ

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина сообщила в четверг, что выявлено уже более 5,8 млн ложных сообщений в интернете, связанных со специальной военной операцией на Украине.
"Мы сейчас находимся в ситуации информационной войны. Более 5 млн 800 тыс. фейков нами установлено на данный момент. Более 240 млн различных источников из социальных сетей, русскоязычного, иностранного сегмента попало в этот мониторинг. Также [в мониторинг попало] более 40 тыс. СМИ как в России, так и во всем мире", - сказала Мизулина в ходе международной конференции, посвященной доказательствам массовых военных преступлений вооруженных сил и нацподразделений Украины в Мариуполе.
По ее словам, сейчас ведется "серьезная информационная кампания против России, против русских во всем мире".
"Но одна из основных целей этой информационной войны - попробовать прикрыться этими фейками, этой дезинформацией для того, чтобы скрыть военные преступления, скрыть убийства жителей Донбасса и убийства малолетних детей", - отметила член ОП.
По данным мониторинга ООН, в 2020 году была зафиксирована гибель 147 детей в Донбассе с 2014 года, сказала она.
"Они говорили тогда, в 2020 году, о том, что ранено 363 ребенка. Где сейчас ООН, где ЮНИСЕФ, где все эти организации, когда мы видим, что эти преступления только усиливаются?" - подчеркнула Мизулина.
Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась 17 февраля. Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР, с их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 24 февраля Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции на Украине. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.