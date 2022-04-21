Стало известно о выявлении более 5 млн фейков о спецоперации РФ

"Мы сейчас находимся в ситуации информационной войны. Более 5 млн 800 тыс. фейков нами установлено на данный момент. Более 240 млн различных источников из социальных сетей, русскоязычного, иностранного сегмента попало в этот мониторинг. Также [в мониторинг попало] более 40 тыс. СМИ как в России, так и во всем мире", - сказала Мизулина в ходе международной конференции, посвященной доказательствам массовых военных преступлений вооруженных сил и нацподразделений Украины в Мариуполе.