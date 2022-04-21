В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 77.08EUR 83.27
Войти в почту
1 час назад

«Родное» приложение Google для Android портит батарейку смартфонов

Ferra.ruиещё 2

Некоторое время назад на Reddit начали появляться сообщения от пользователей с жалобой на приложения «Сообщения» и «Камера» от Google.

«Родное» приложение Google для Android стало перегревать гаджеты
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По их словам, эти два приложения продолжали оставаться открытыми в течение ещё нескольких часов после окончания использования. Как итог — Android-смартфоны, на которых они установлены, продолжали тратить батарею на их «поддержку», тем самым быстрее разряжаясь.

При этом пользователи даже могли не открывать «Камеру» — за них это могло сделать приложение для переписки.

Более того, такое активное использование батареи напрямую влияет на долголетие аккумуляторов, что также является не самым приятным побочным эффектом.

В качестве временного решения проблемы энтузиасты советуют каждый раз закрывать приложения вручную. Более постоянным выходом из сложившейся ситуации может оказаться лишение «Сообщений» доступа к «Камере».

Наука и техника,Google,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители