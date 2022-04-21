«Родное» приложение Google для Android стало перегревать гаджеты

Некоторое время назад на Reddit начали появляться сообщения от пользователей с жалобой на приложения «Сообщения» и «Камера» от Google.

По их словам, эти два приложения продолжали оставаться открытыми в течение ещё нескольких часов после окончания использования. Как итог — Android-смартфоны, на которых они установлены, продолжали тратить батарею на их «поддержку», тем самым быстрее разряжаясь.

При этом пользователи даже могли не открывать «Камеру» — за них это могло сделать приложение для переписки.

Более того, такое активное использование батареи напрямую влияет на долголетие аккумуляторов, что также является не самым приятным побочным эффектом.