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1 час назад

Netflix начнет блокировать пользователей, использующих аккаунты совместно

Газета.Ru

Netflix объявил о планах по массовой блокировке пользователей, пользующихся одним аккаунтом на стриминговом сервисе. Об этом сообщает CNBC.

Netflix начнет блокировать пользующихся одним аккаунтом подписчиков
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В компании новую политику обосновали тем, что десятки миллионов аккаунтов используются совместно несколькими людьми, в результате чего корпорация недополучает огромные суммы денег.

Netflix сообщили, что толерантно относились к подобной практике с целью привлечь новых пользователей, однако сейчас компания стала крупной, и у нее появились серьезные конкуренты.

«Наше относительно высокое проникновение в домохозяйства — если учесть большое количество домохозяйств, имеющих общие учетные записи, в сочетании с конкуренцией создает препятствия для роста доходов. Совместное использование учетной записи в процентах от общего числа подписчиков не сильно изменилось за эти годы, но в сочетании с первым фактором это означает, что на многих рынках труднее расширять членство. Это — проблема», — сообщили в пресс-релизе организации.

Наука и техника,Netflix,
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