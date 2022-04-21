Netflix начнет блокировать пользующихся одним аккаунтом подписчиков

Netflix объявил о планах по массовой блокировке пользователей, пользующихся одним аккаунтом на стриминговом сервисе. Об этом сообщает CNBC.
В компании новую политику обосновали тем, что десятки миллионов аккаунтов используются совместно несколькими людьми, в результате чего корпорация недополучает огромные суммы денег.
Netflix сообщили, что толерантно относились к подобной практике с целью привлечь новых пользователей, однако сейчас компания стала крупной, и у нее появились серьезные конкуренты.
«Наше относительно высокое проникновение в домохозяйства — если учесть большое количество домохозяйств, имеющих общие учетные записи, в сочетании с конкуренцией создает препятствия для роста доходов. Совместное использование учетной записи в процентах от общего числа подписчиков не сильно изменилось за эти годы, но в сочетании с первым фактором это означает, что на многих рынках труднее расширять членство. Это — проблема», — сообщили в пресс-релизе организации.