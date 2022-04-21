Netflix начнет блокировать пользующихся одним аккаунтом подписчиков

«Наше относительно высокое проникновение в домохозяйства — если учесть большое количество домохозяйств, имеющих общие учетные записи, в сочетании с конкуренцией создает препятствия для роста доходов. Совместное использование учетной записи в процентах от общего числа подписчиков не сильно изменилось за эти годы, но в сочетании с первым фактором это означает, что на многих рынках труднее расширять членство. Это — проблема», — сообщили в пресс-релизе организации.