Спутники OneWeb запустят на GSLV Mark III вместо «Союз-2»

Компания OneWeb заключила соглашение с индийским оператором New Space India Limited на запуск своих спутников с космодрома имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе. Об этом сообщается на сайте компании.

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Первый запуск намечен на текущий год.

«Запуск позволит увеличить размеры спутниковой группировки OneWeb, насчитывающей сейчас 428 аппаратов — 66 процентов от планируемого общего числа», — говорится в сообщении.

Как пишет SpaceNews, для запусков планируется использовать ракету Geosynchronous Satellite Launch Vehicle (GSLV) Mark III, грузоподъемность которой аналогична российскому «Союз-2».