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34 минуты назад

Топ-5 лучших альтернатив TikTok

Мария Иванова

В начале марта китайская платформа TikTok приостановила деятельность на территории РФ. Внезапный исход популярнейшей социальной сети вызвал панику: где теперь найти столько же всяческого контента? На самом деле, у TikTok есть вполне достойные альтернативы.

Топ-5 лучших альтернатив TikTok
Фото: TikTokTikTok

В подборке «Рамблера» — пять лучших приложений, которые могут заменить TikTok.

Видео дня

Likee

На рынке соцсетей полным-полно аналогов TikTok, но Likee все равно выделяется на общем фоне. В плане функционала и удобства пользования он практически не уступает TikTok: приложение позволяет публиковать видео, накладывать на ролики музыку, делиться контентом и комментировать посты. В Likee доступно не так много различных эффектов, зато через приложение можно проводить стримы и общаться в прямом эфире.

Kwai

Это китайское приложение пользуется большой популярностью в странах Латинской Америки. Помимо впечатляющего набора масок, стикеров и других эффектов Kwai может похвастать хорошей активностью: на просторах соцсети постоянно проходят различные челленджи. Отдельно радуют инструменты для базового монтажа видео и удобный интерфейс.

Yappy

Российский ответ TikTok от «Газпром-медиа» еще только начинает развиваться: платформа запустилась в конце прошлого года. Пока что Yappy не может предложить большой ассортимент фильтров, но разработчики планируют активно расширять доступные инструменты. За развитием площадки стоит как минимум понаблюдать: вдруг она выстрелит.

YouTube Shorts

Google также пытается ворваться в нишу TikTok при помощи YouTube Shorts: коротких видео длиной максимум в минуту. Короткометражки прямо интегрированы в приложение YouTube, но занимают место в отдельной новостной ленте. Скорее всего, этому поспособствовала популярность вирусных роликов из TikTok: многие пользователи (включая крупных контент-мейкеров) репостят их именно на YouTube.

Клипы ВКонтакте

Наконец, приложение ВКонтакте также поддерживает публикацию коротких роликов, причем они довольно популярны. Функционал поддерживает простой монтаж видео, фильтры и эффекты, а также управление при помощи жестов. Более того, готовый контент показывается не только в ленте мобильного приложения, но и на страницах компьютерных браузеров.

Наука и техника,Газпром-медиа,Google,
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